В Лимане обнаружили тела еще 6 мирных жителей

Так, вчера в Лимане были обнаружены тела еще шести гражданских, убитых русскими захватчиками во время оккупации. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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В Лимане обнаружили еще 6 гражданских, убитых россиянами во время оккупации,

– заявил он.

Также отметил, что Россия продолжает убивать и ранить гражданских:

за 14 октября россияне убили 2 мирных жителей Донбасса – в Бахмуте;

в Бахмуте; еще 6 человек за вчера получили ранения

В то же время добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Кириленко подчеркнул, что каждый причастный к этим военным преступлениям будет наказан.

В Лимане обнаружили тела еще 6 мирных жителей, убитых россиянами / Фото Донецкая ОВА

Захоронения в Лимане: последние новости

По словам Павла Кириленко, в Лимане пока известно о двух захоронениях. Одно из них насчитывает около двух сотен могил, а в другом – точное количество еще предстоит установить.

Первое место захоронения – это одиночные могилы, где похоронены гражданские. На другом участке – братская могила, в которой, по оперативным данным, могут находиться как военные, так и гражданские.

5 октября в городе нашли более 50 захоронений с гражданскими. Над некоторыми из них есть таблички с именами, а над некоторыми только номера.

9 октября в освобожденном от россиян Лимане эксгумировали первые тела на месте массовых захоронений – 20 тел, среди которых есть дети.

Кроме того, министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в освобожденном Лимане правоохранители обнаружили тела 60 погибших, из которых идентифицирована половина. Процесс продолжается.

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