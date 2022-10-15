У Лимані виявили тіла ще 6 мирних жителів

Так, вчора у Лимані виявили тіла ще шести цивільних, убитих російськими загарбниками під час окупації. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Зауважте "Почєму ні**ра нє сдєлалі": в Росії вже люта істерика через втрату Лимана

У Лимані виявили ще 6 цивільних, убитих росіянами під час окупації,

– заявив він.

Також наголосив, що Росія продовжує вбивати та ранити цивільних:

за 14 жовтня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини – в Бахмуті;

в Бахмуті; ще 6 людей за вчора отримали поранення

Водночас додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Кириленко підкреслив, що кожен причетний до цих воєнних злочинів буде покараний.

У Лимані виявили тіла ще 6 мирних жителів, вбитих росіянами / Фото Донецька ОВА

Поховання у Лимані: останні новини

За словами Павла Кириленка, у Лимані наразі відомо про два поховання. Одне з них налічує близько двох сотень могил, а інше – точну кількість ще доведеться встановити.

Перше місце поховання – це одиночні могили, де поховані цивільні. На іншій ділянці – братська могила, у якій, за оперативними даними, можуть бути як військові, так і цивільні.

5 жовтня у місті знайшли понад 50 поховань із цивільними. Над деякими з них є таблички з іменами, а над деякими – лише номери.

9 жовтня у звільненому від росіян Лимані ексгумували перші тіла на місці масових поховань – 20 тіл, серед яких є діти.

Крім того, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що у звільненому Лимані правоохоронці виявили тіла 60 загиблих, з яких ідентифіковано половину. Процес ще триває.

Варте уваги – ЗСУ звільнили та взяли під контроль Лиман: дивіться відео