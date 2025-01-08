С нами был Буданов, – военный из "Артана" об уникальной операции, где уничтожили почти полк россиян

Спецназовцы ГУР в октябре 2024 года освободили более 400 гектаров леса под Липцами на Харьковщине. Операцию тщательно планировали, и это помогло военным безупречно выполнить задание.

В ходе операции, в частности, удалось взять немало россиян в плен и получить от них важную информацию. Подробнее о том, как проходила уникальная операция, в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал спецназовец подразделения "Артан" ГУР МО с позывным "Донбасс".

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Буданов присутствовал при операции

Осенью 2024 года вблизи поселка Липцы на Харьковщине спецназовцы ГУР МО в сотрудничестве с другими подразделениями СОУ освобождали от оккупантов 400 гектаров лесного массива. Тогда военные смогли уничтожить почти полк россиян.

"Это удалось благодаря серьезному и взвешенному подходу руководства, которое смогло собрать не только наш, но и другие подразделения. Это был некий ударный кулак. Многие моменты решает характер. Иногда думаешь "я бы туда не пошел", а потом – "а что я там делал?". Но тогда было довольно трудно из-за рельефа и местности", – заметил "Донбасс".

Из-за особенностей ландшафта и глубоких оврагов военным приходилось всегда спускаться и подниматься наверх, где и был укрепрайон российских войск. Важно добавить, что в операции участвовали не только штурмовики, но и операторы дронов, минометчики и тому подобное.

Сложно было и из-за логистики. В основном мы все заходили туда пешком. По правде говоря, туда приходил даже наш руководитель (Кирилл Буданов – 24 Канал). Он был не с начала операции, присоединился через некоторое время. Тогда все об этом писали, это не секрет. И я могу сказать прямо, что это правда. У меня было немало вдохновения. Никогда в жизни я не встречал такого, что генералы такого уровня могли приехать к тебе на позицию, где мог прилететь дрон или что-либо другое,

– подчеркнул военный.

Стоит заметить, что в целом операция у Липцов длилась около шести месяцев – с мая по октябрь. Именно детально продуманный план действий позволил украинским военным достичь успеха.

Результаты работы спецназовцев

Слаженная работа, в частности, и привела к тому, что немало россиян взяли в плен и получили от них много интересной информации.

Некоторые из пленных вообще не ожидали, что попадут в плен. Понимаете, это густая посадка, и передвигаться в ней очень сложно. Дистанция 5 – 6 метров – и тебя уже не видно. Но наши ребята видели, где расположена "СПшка" (наблюдательный пункт – 24 Канал) "дружественных войск". Они зашли туда и взяли врага в плен,

– отметил "Донбасс".

Конечно, что возникало немало сложных ситуаций, бойцам не было просто. Однако слаженность и "холодный ум" помогли спецназовцам двигаться метр за метром, чтобы в конце обезвредить или взять в плен россиян.

Интересно добавить, что российское командование иногда и понятия не имело, что происходит на тех или иных позициях. На некоторых – и вообще не было командиров, а сами российские военные могли находиться без еды и воды по несколько дней. Поэтому происходило и такое, что в украинский плен оккупанты сдавались добровольно.