Министры иностранных дел стран "Большой семерки" и верховный представитель Евросоюза осудили арест Алексея Навального. Они обеспокоены и задержаниями на акциях протеста в России и требуют освобождения протестующих.

Источник: G7

Дипломаты призвали Россию соблюдать национальные и международные обязательства, а также освободить всех задержанных. Об этом говорится в заявлении "Большой семерки".

Читайте также Дело Навального: в ПАСЕ назначили дебаты

Детали заявления G7

По словам лидеров G7, эти события подтверждают постоянную негативную тенденцию сокращения пространства для оппозиции, гражданского общества, правозащитников и независимых голосов в России.

Кроме того, министры и верховный представитель ЕС возмущены тем, что Навальный находится под стражей в связи с судебными постановлениями, которые Европейский суд по правам человека в 2017 году признал произвольными и необоснованными.

Мы, министры иностранных дел G7, призываем российские власти к немедленному и безоговорочному освобождению Навального,

– говорится в заявлении.

Представители "Большой семерки" также напомнили о своей приверженности к Конвенции о запрещении химического оружия и поддержке демократии, верховенства закона и права человека в России.

Советуем ознакомиться На протестах в России задержали почти 4 000 активистов: где больше всего

Отношение международного сообщества к ситуации с Навальным