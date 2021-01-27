Освобождение Навального и задержанных на протестах в России: страны G7 выступили с заявлением
Министры иностранных дел стран "Большой семерки" и верховный представитель Евросоюза осудили арест Алексея Навального. Они обеспокоены и задержаниями на акциях протеста в России и требуют освобождения протестующих.
Источник: G7
Дипломаты призвали Россию соблюдать национальные и международные обязательства, а также освободить всех задержанных. Об этом говорится в заявлении "Большой семерки".
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Детали заявления G7
По словам лидеров G7, эти события подтверждают постоянную негативную тенденцию сокращения пространства для оппозиции, гражданского общества, правозащитников и независимых голосов в России.
Кроме того, министры и верховный представитель ЕС возмущены тем, что Навальный находится под стражей в связи с судебными постановлениями, которые Европейский суд по правам человека в 2017 году признал произвольными и необоснованными.
Мы, министры иностранных дел G7, призываем российские власти к немедленному и безоговорочному освобождению Навального,
– говорится в заявлении.
Представители "Большой семерки" также напомнили о своей приверженности к Конвенции о запрещении химического оружия и поддержке демократии, верховенства закона и права человека в России.
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Отношение международного сообщества к ситуации с Навальным
- Ранее президент США Джо Байден сообщил, что рассмотрит возможные варианты реакции на арест российского оппозиционера.
- На заседании Совета Европы ни одна страна не предложила ввести санкции против России из-за этого.
- Впоследствии стало известно, что ЕС ждет решения российского суда по освобождению Навального. Только после этого решат, вводить ли новые санкции.
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