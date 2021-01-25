Дело Навального: в ПАСЕ назначили дебаты
По делу арестованного в России оппозиционера Алексея Навального в Парламентской ассамблее Совета Европы запланировали дебаты. Они все же состоятся даже после предложения главы делегации России Петра Толстого их отложить.
Источник: член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко
Дебаты состоятся в среду, 27 января. Начало в 16:00. Об этом Гончаренко написал в телеграме.
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Дебаты относительно Навального в ПАСЕ: подробнее
Собственно сам Гончаренко был инициатором скорейшего проведения дебатов по делу Навального. В итоге его инициативу поддержали 104 человека.
Правда, 27 были против и 15 воздержались. Но это не помешало провалить предложение Толстого.
Уверен, что дебаты относительно Навального должны пройти в ПАСЕ в ближайшее время, поскольку его задержание, аресты мирных протестующих, факты вопиющей коррупции Путина – это то, что может усилить санкции против России, страны-оккупанта,
– сказал Гончаренко.
Дело Навального: смотрите видео выступления Гончаренко в ПАСЕ
Ситуация вокруг Алексея Навального: коротко
- Оппозиционный политик вернулся из Германии 17 января. Там он лечился от отравления "Новичком".
- Сел он в Москве не сразу, поскольку решили изменить аэропорт – из "Внуково" на "Шереметьево".
- И сразу же после приземления Навального задержали, а на следующий день избрали меру пресечения – взяли под стражу на 30 суток.
- Это дело тянется с 2014 года и касается махинаций с компанией "Ив-Роше". Ранее оппозиционер получил 3,5 года условно, теперь срок могут заменить на реальный. Все потому, что Навальный во время пребывания в Германии не появлялся в полицию.
- Сторонники Навального собираются устроить масштабные митинги 23 января. И накануне полиция пришла, в частности, к сотруднику расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова.
- Силовики наведались и к Кире Ярмыш, пресс-секретарю оппозиционера. Она не открывала дверь полицейским и ждала адвоката. В конце концов ее все же доставили в отделение и провели обыск в квартире. Впоследствии суд арестовал Ярмыш на 9 суток.
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