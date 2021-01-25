По делу арестованного в России оппозиционера Алексея Навального в Парламентской ассамблее Совета Европы запланировали дебаты. Они все же состоятся даже после предложения главы делегации России Петра Толстого их отложить.

Источник: член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко

Дебаты состоятся в среду, 27 января. Начало в 16:00. Об этом Гончаренко написал в телеграме.

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Дебаты относительно Навального в ПАСЕ: подробнее

Собственно сам Гончаренко был инициатором скорейшего проведения дебатов по делу Навального. В итоге его инициативу поддержали 104 человека.

Правда, 27 были против и 15 воздержались. Но это не помешало провалить предложение Толстого.

Уверен, что дебаты относительно Навального должны пройти в ПАСЕ в ближайшее время, поскольку его задержание, аресты мирных протестующих, факты вопиющей коррупции Путина – это то, что может усилить санкции против России, страны-оккупанта,

– сказал Гончаренко.

Дело Навального: смотрите видео выступления Гончаренко в ПАСЕ

Заметим! Накануне в городах России прошли масштабные акции протеста в поддержку Навального. Традиционно российская власть пыталась подавить митинги, потому силовики не только жестко бросали людей в автозаки, а и били едва ли не всех, кто им попадался под руку. Многие страны мира осудили такую агрессию Кремля. Подробнее о событиях 23 января читайте по этой ссылке.

Ситуация вокруг Алексея Навального: коротко