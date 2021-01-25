За справою заарештованого в Росії опозиціонера Олексія Навального у Парламентській асамблеї ради Європи запланували дебати. Вони все ж відбудуться навіть після пропозиції очільника делегації Росії Петра Толстого їх відкласти.

Джерело: член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко

Дебати відбудуться в середу, 27 січня. Початок о 16:00. Про це Гончаренко написав у телеграмі.

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Власне сам Гончаренко був ініціатором якнайскорішого проведення дебатів за справою Навального. У підсумку його ініціативу підтримали 104 людини.

Щоправда, 27 були проти та 15 утрималися. Але це не завадило провалити пропозицію Толстого.

Впевнений, що дебати щодо Навального повинні пройти в ПАРЄ найближчим часом, оскільки його затримання, арешти мирних протестувальників, факти кричущої корупції Путіна – це те, що може посилити санкції проти Росії, країни-окупанта,

– зауважив Гончаренко.

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Зауважимо! Напередодні в містах Росії відбулися масштабні акції протесту на підтримку Навального. Традиційно російська влада намагалася придушити мітинги, тому силовики не лише жорстко кидали людей у автозаки, а і били ледь не усіх, хто їм потрапляв під руку. Багато країн світу засудили таку агресію Кремля. Докладніше про події 23 січня читайте за цим посиланням.

Ситуація навколо Олексія Навального: коротко