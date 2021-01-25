Справа Навального: у ПАРЄ призначили дебати
За справою заарештованого в Росії опозиціонера Олексія Навального у Парламентській асамблеї ради Європи запланували дебати. Вони все ж відбудуться навіть після пропозиції очільника делегації Росії Петра Толстого їх відкласти.
Джерело: член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко
Дебати відбудуться в середу, 27 січня. Початок о 16:00. Про це Гончаренко написав у телеграмі.
До теми Придушення протестів за Навального: в ПАРЄ пригрозили Росії "юридичними висновками"
Дебати щодо Навального в ПАРЄ: докладніше
Власне сам Гончаренко був ініціатором якнайскорішого проведення дебатів за справою Навального. У підсумку його ініціативу підтримали 104 людини.
Щоправда, 27 були проти та 15 утрималися. Але це не завадило провалити пропозицію Толстого.
Впевнений, що дебати щодо Навального повинні пройти в ПАРЄ найближчим часом, оскільки його затримання, арешти мирних протестувальників, факти кричущої корупції Путіна – це те, що може посилити санкції проти Росії, країни-окупанта,
– зауважив Гончаренко.
Справа Навального: дивіться відео виступу Гончаренка в ПАРЄ
Ситуація навколо Олексія Навального: коротко
- Опозиційний політик повернувся з Німеччини 17 січня. Там він лікувався від отруєння "Новачком".
- Сів він у Москві не одразу, оскільки вирішили змінити аеропорт – з "Внуково" на "Шереметьєво".
- І одразу ж після приземлення Навального затримали, а наступного дня обрали запобіжний захід – взяли під варту на 30 діб.
- Ця справа тягнеться з 2014 року та стосується махінацій з компанією "Ів-Роше". Раніше опозиціонер отримав 3,5 роки умовно, тепер термін можуть замінити на реальний. Все тому, що Навальний під час перебування у Німеччині не з'являвся до поліції.
- Прихильники Навального збираються влаштувати масштабні мітинги 23 січня. І напередодні поліція прийшла, зокрема, до співробітника розслідувань Фонду боротьби з корупцією Георгія Албурова.
- Силовики навідалися й до Кіри Ярмиш, прессекретарки опозиціонера. Вона не відкривала двері поліцейським й чекала адвоката. Зрештою її все ж доправили до відділку та провели обшук у квартирі. Згодом суд заарештував Ярмиш на 9 діб.
Поділитися новиною