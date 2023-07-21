Битва за дом: как украинские военные освобождают родные города и села

Украинские военные, которых россияне выгнали из домов, имеют особую мотивацию вернуть оккупированные города. Руководство не препятствует таким бойцам присоединяться к освобождению собственного дома.

Теперь эти солдаты с оружием в руках пытаются вернуть свой дом. Несколько историй таких воинов рассказало NYT, пишет 24 канал.

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Возвращение домой – их главная цель

История таких военных персонализирована – у них своя мотивация. Они защищают не только собственную страну, но и собственный дом, собственный покой.

Рядовой Евгений стремится наконец-то увидеть свой дом в портовом городе Бердянск на Азовском море. Война застала его в Киеве. До полномасштабного вторжения Евгений с семьей планировали переехать именно в дом в оккупированном Бердянске. Однако Россия поменяла планы. Теперь Евгений уже как военный отправляется освобождать город, который ему так знаком.

Я здесь чувствую энергетику почвы и знаю каждый кустик на этом фронте,

– говорит он.

Военные, которые были вынужденны выехать из собственных домов, готовы пешком возвращаться в родные города — на этот раз в форме и с оружием в руках. Однако для этого они должны сначала пройти российские оборонительные линии. Солдаты из оккупированных городов понимают цену освобождения и понимают, насколько она может быть высока.



Рядовой Евгений освобождает свой дом / David Guttenfelder / The New York Times

Сейчас Евгений находится в прифронтовом поселке Таврическое. Он готов сделать все, что от него зависит, даже если на освобождение может уйти пять лет. Евгений даже готов разрушить свой дом, если это поможет освободить город. Он шутит, что розовато-оранжевая краска, которую выбрала для комнат его жена, все равно ему не нравилась.

В 50 километрах от дома

В бригаде также находится 28-летний Владислав — бывший фермер. Парень покинул свою деревню в Запорожской области в первые дни вторжения. Теперь он, как сержант, пытается освободить родной дом.

В лучшем случае я бы сидел в подвале. В худшем случае они бы меня уничтожили,

– говорит Владислав.

Владислав попросил взять его в бригаду, чтобы вернуть собственное село. Оно находится примерно в 50 километрах перед его позицией. Парень скучает по родным стенам, по всему, над чем он работал. А также он с теплом вспоминает мамины вареники с картошкой и капустой.

Война за довоенные воспоминания

Подполковник Дмитрий — заместитель командира 36-й бригады морской пехоты. Он тоже оказался на этом направлении из-за личной истории. Семья Дмитрия до сих пор находится в оккупированном городе Херсонской области. Он стремится поскорее увидеть своих родителей.

Для 23-летнего Александра из разрушенного россиянами Бахмута важно помнить, как выглядел его дом до вторжения. Это придает ему силы.

Просто вспомните, как хорошо вам было в вашем городе. Запомните это чувство, которое они отняли у вас,

– подчеркнул Александр.



Александр из оккупированного Бахмута (в центре) / David Guttenfelder / The New York Times

Собственную мотивацию имеет и Леонид – 43-летний хирург из Мариуполя. Сначала он помогал раненым в собственной больнице, пока ее не обстреляли российские войска. Он вспоминает, как шел сквозь российское окружение в своем белом медицинском халате, который был забрызган кровью.

После выезда с оккупированной территории мужчина вступил в 36-ю бригаду морской пехоты военным врачом и попросился на фронт под родной город. Сейчас он представляет, как будет ехать в Мариуполь в форме и с оружием. И его семья увидит, что он боролся за них все это время.