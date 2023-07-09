Один из бойцов ССО дал интервью. В нем он поделился новыми подробностями по поводу освобождения Змеиного из-под оккупации, передает 24 Канал.

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К операции готовились заранее

Военный заметил, что задачи изменялись в зависимости от ситуации на острове Змеиный. По его словам, готовились именно к штурму, а также к зачистке.

К этому времени на острове находились до 60 военнослужащих России. Соответственно, мы планировали высадку и их уничтожение. Во время подготовки и после того, как мы выдвинулись в район ожидания, ждать приказа на выход на остров, ситуация менялась и мы уже на ходу вносили коррективы в план,

– добавил он.

Происходило изменение плавсредств, количества личного состава, выполнявшего соответствующую задачу. Боец ССО заметил, когда получили задание на высадку, то уже была информация, что оккупанты Змеиный покинули. Несмотря на это, военные планировали, что будут штурмовать остров, так и действовали.

Защитник попробовал пошагово воспроизвести детали операции:

Сначала бойцы ССО вышли из своей зоны ожидания на катерах. На рассвете они уже подошли к острову.

На некотором расстоянии от Змеиного группа водолазов спустилась под воду. Они подошли к району высадки остальной группы, проверив маршрут на наличие мин.

Мы проверили основной маршрут. Он оказался пригоден к десантированию. И уже когда мы дошли до самого побережья, подали сигнал на сами катера, которые были на расстоянии,

– отметил защитник.

Затем к острову подошли катера, откуда сошли остальные группы.

Привлекались к операции инженеры из 59-й бригады. Они занимались проделкой проходов по самому острову, на котором было много мин, растяжек, неразорванных снарядов.

Работа инженеров заключалась в обеспечении прохода группы, которая должна была десантироваться на Змеином.

Уже после инженеров продвигалась остальная группа, которая отправлялась на штурм острова.

После выхода на остров наши защитники установили флаги, проверили имеющуюся технику, собрали необходимую информацию и начали отход.

В принципе, в общем-то ничего такого чрезвычайного, чего мы не ожидали, не произошло. Соответственно, реакция россиян была ожидаемой. Они начали наносить ракетные удары по острову, подняли авиацию, корабли. И они начали двигаться в направлении Змеиного,

– добавил боец ССО.

Заметим, что в 500-й день войны Владимир Зеленский посетил освобожденный Змеиный. Вместе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком они почтили Героев, которые, обороняя остров, отдали свою жизнь.