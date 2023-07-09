Один із бійців ССО дав інтерв'ю. В ньому він поділився новими подробицями зі звільнення Зміїного з-під окупації, передає 24 Канал.

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До операції готувалися заздалегідь

Військовий зауважив, що завдання змінювалися у залежності від ситуації на острові Зміїний. За його словами, готувалися саме до штурму, а також зачистки.

На той час на острові перебували до 60 військовослужбовців Росії. Відповідно, ми планували висадку і знищення їх. Під час підготовки та після того, як ми висунулися в район очікування, чекати наказу на вихід на сам острів, ситуація змінювалася і ми вже на ходу вносили корективи до плану,

– додав він.

Відбувалася зміна плавзасобів, кількості особового складу, який виконував відповідне завдання. Боєць ССО зауважив, коли отримали завдання на висадку, то вже була інформація, що окупанти Зміїний покинули. Попри це військові планували, що штурмуватимуть острів, то так і діяли.

Захисник спробував покроково відтворити деталі операції:

Спочатку бійці ССО вийшли зі своєї зони очікування на катерах. На світанку вони вже підійшли до самого острова.

На певній відстані від Зміїного група водолазів спустилася під воду. Вони підійшли до району висадки решти групи, перевіривши маршрут на наявність мін.

Ми перевірили основний маршрут. Він виявився придатним до десантування. І вже коли ми дійшли до самого узбережжя, подали сигнал на самі катери, які були на відстані,

– зазначив захисник.

Потім до острова підійшли катери, звідки зійшла решта групи.

Залучалися до операції також інженери з 59-ї бригади. Вони займалися проробленням проходів по самому острову, на якому було багато мін, розтяжок, нерозірваних снарядів.

Робота інженерів полягала у забезпеченні проходу групи, яка мала десантуватися на Зміїний.

Уже після інженерів просувалася решта групи, яка відправлялася на штурм острова.

Після виходу на острів наші захисники встановили прапори, перевірили наявну техніку, зібрали необхідну інформацію та почали відхід.

У принципі, в загальному нічого такого надзвичайного, чого ми не очікували, не відбулося. Відповідно, реакція росіян була очікуваною. Вони почали завдавати ракетних ударів по острову, підняли авіацію, кораблі. І вони почали рухатися у напрямку Зміїного,

– додав боєць ССО.

Зауважимо, що у 500-й день війни Володимир Зеленський відвідав звільнений Зміїний. Разом з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком вони вшанували Героїв, котрі, обороняючи острів, віддали своє життя.