Все по классике войны: в ОК "Юг" пошутили о судьбе найденного на Змеином котика

Накануне в сети появилось видео, где можно увидеть, как наши военные вывешивают флаг Украины над островом Змеиный. Тогда внимание к себе приковал также котик.

Пушистого найденыша обнаружили на острове именно в тот момент, когда наши военные собирались убрать триколор. Кот, как тогда подшутили защитники, пережил оккупацию в отличие от самих врагов.

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Кот может приступить к службе

Во время телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что ожидает четырехлапого. Она подчеркнула, что он пройдет все те же процедуры, что и другие военные.

Пушистый эвакуирован в надежное и тихое место. Там боевой кот проходит реабилитацию. После этого наши пограничники поставят его на учет, шутит Гуменюк. После этого займутся изучением всех показателей состояния здоровья четырехлапого. И тогда у него спросят, готов ли он дальше нести службу. Возможно, ему необходима будет полная реабилитация.

В целом, думаю, что это тот самый боевой морской котик, который будет на службе,

– с улыбкой добавила Гуменюк.

Планы по Змеиному держат в секрете

На вопрос журналистки по поводу дальнейших планов военных Наталья Гуменюк была лаконична. Она отметила, что склонна придерживаться привычного алгоритма. Он заключается в проведении операции, закреплении результата, а уже после этого можно предоставлять какую-либо информацию.

Представитель ОК "Юг" отметила, что это делается не просто так. Следует понимать, что эфиры смотрят не только украинцы. За ними пристально наблюдают также оккупанты. Все, что появляется в публичном доступе, может повлиять на дальнейшие военные действия.

Напомним, что во время операции по освобождению острова Змеиного суммарные потери врага составили около 900 миллионов долларов. Речь не об однодневном уничтожении техники и оснащении оккупантов. Весь этот процесс занял два месяца. Но благодаря этому удалось освободить как остров, так и Одесскую область от захватчиков.

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