Россиянам не оставили выбора, – боец ГУР вспомнил деоккупацию Змеиного

В июне 2022 года украинским военным удалось освободить остров Змеиный от российской оккупации. Это была непростая и длительная операция, которая позволила уменьшить угрозу для Одесской области.

Об этом 24 Каналу рассказал боец спецподразделения "Тимура" ГУР МО Роланд, отметив, что освобождение острова было очень ответственным и многоэтапным заданием. Все происходило под руководством спецподразделения "Тимура", но с привлечением многих родов войск.

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Как длилось освобождение острова Змеиный?

Боец Роланд заметил, что многие люди рисковали жизнью для того, чтобы югу Одесской области ничего не угрожало.

Мы понимали: пока Змеиный был оккупирован, вся Одесская область находилась под угрозой возможных саботажных и диверсионных действий противника. Даже было возможно десантирование и оккупация части Одесской области или даже всей,

– сказал он.

По словам бойца, зачистка острова Змеиный от оккупантов – это очень сложная операция, ведь противник оставил там различные элементы минирования, с которыми украинским военным пришлось работать освободив территорию.

Насколько остров Змеиный был важным для России?

Роланд подчеркнул, что россияне долгое время пытались бороться за остров. Для врага это был медийный провал, ведь россияне были не способны расширить свой плацдарм и перейти дальше в наступление.

Они там (на острове Змеиный – 24 Канал) оставили своих людей, не могли их нормально обеспечить из-за наших действий на воде. Россияне постоянно несли потери, и им просто не оставили выбора, кроме как бежать оттуда. Поэтому за каждый день их пребывания там – они платили кровью,

– подчеркнул он.

После освобождения острова Змеиный россияне, как всегда, обстреливали эту территорию. Они и дальше пытаются так делать, но это все, что им остается, ведь оккупировать эту территорию снова не удастся.

Интересно, подполковник Андрей Горецкий рассказал, что выполнял задание на Змеином вместе с подчиненными, чтобы поддержать их боевой дух. После первого полета над островом военные подняли вопрос о спецодежде, ведь в случае аварии в море шансов выжить без него почти не было. Поэтому дальше украинские защитники имели специальные костюмы, которые позволяли продержаться до спасения.