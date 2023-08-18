18 августа глава государства подписал два законопроекта, упрощающих ввоз на таможенную территорию Украины товаров для нужд безопасности и обороны. Верховная Рада приняла эти документы еще 28 июля.
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Без пошлины и НДС
Так, подписанный президентом законопроект №9467 предусматривает освобождение от налога на добавленную стоимость:
- тепловизионных биноклей;
- моноочки и биноочки;
- приборов ночного видения;
- дальномеров;
- антидроновых ружей;
Другой законопроект – №9468 – предлагает освобождение вышеперечисленной техники, ввезенной из-за границы, от налогообложения ввозной пошлиной.
В Украине ранее упростили ввоз других видов техники и вооружения
- 11 августа правительство упростило импорт комплектующих и запчастей к наземной военной технике, в частности для бронетехники, специально оборудованных автомобилей и пилотируемых летательных аппаратов. Уже не нужно будет давать разрешение Государственной службы экспортного контроля.
- Ранее Кабмин облегчил оформление ввезенных в Украину гражданских беспилотников и дронов двойного назначения.
- Также в Украине освободили от НДС и пошлины материалы, узлы, агрегаты, оборудование и комплектующие для БПЛА.
- Кроме того, Кабмин разрешил волонтерам без налогообложения собирать средства на: летательные аппараты, парашюты; аппаратуру связи, радиоаппаратуру дистанционного управления; навигационные приборы, цифровые камеры, линзы и объективы камер, оптические приборы и части к ним; двигатели, батареи и аккумуляторы, части двигателей и другие части.