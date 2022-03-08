"Освобождение" Путина выглядит так: в Донецкой области с 24 февраля погибли 58 мирных жителей
Источник:Павел Кириленко
В Донецкой области с 24 февраля погибло 58 мирных жителей. Об этом рассказал глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
Еще 288 человек были ранены. Еще раз напомним, что речь идет только о мирных жителях Донбасса, а не военных.
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Среди жертв российской агрессии маленький ребенок
Сегодня нам стало известно еще о двух погибших в Мариуполе. Это жуткая история. От обезвоживания умерла 6-летняя девочка – ее нашли рядом с матерью, которую убил российский снаряд,
– напомнил Павел Кириленко.
Он добавил, что 8 марта, кроме Мариуполя и Волновахи, бои проходили возле Марьинки. Российские оккупанты обстреляли:
- Новолуганское,
- Попасное,
- Красногоровку.
В Новолуганске россияне повредили дом и газопровод. Тем временем в Верхнеторецком возобновили электроснабжение.
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