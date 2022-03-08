"Освобождение" Путина выглядит так: в Донецкой области с 24 февраля погибли 58 мирных жителей

В Донецкой области с 24 февраля погибло 58 мирных жителей. Об этом рассказал глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Еще 288 человек были ранены. Еще раз напомним, что речь идет только о мирных жителях Донбасса, а не военных.

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Среди жертв российской агрессии маленький ребенок

Сегодня нам стало известно еще о двух погибших в Мариуполе. Это жуткая история. От обезвоживания умерла 6-летняя девочка – ее нашли рядом с матерью, которую убил российский снаряд,

– напомнил Павел Кириленко.

Он добавил, что 8 марта, кроме Мариуполя и Волновахи, бои проходили возле Марьинки. Российские оккупанты обстреляли:

Новолуганское,

Попасное,

Красногоровку.

В Новолуганске россияне повредили дом и газопровод. Тем временем в Верхнеторецком возобновили электроснабжение.

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