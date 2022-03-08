Ще 288 людей було поранено. Ще раз нагадаємо, що мовиться лише про мирних жителів Донеччини, а не військових.
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Серед жертв російської агресії маленька дитина
Сьогодні нам стало відомо про ще двох загиблих у Маріуполі. Це моторошна історія. Від зневоднення померла 6-річна дівчинка – її знайшли поряд із матір'ю, яку вбив російський снаряд,
– нагадав Павло Кириленко.
Він додав, що 8 березня окрім Маріуполя та Волновахи, бої проходили біля Мар’їнки. Російські окупанти обстріляли:
- Новолуганське,
- Попасне,
- Красногорівку.
У Новолуганському росіяни пошкодили будинок і газогін. Тим часом у Верхньоторецькому відновили електропостачання.
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