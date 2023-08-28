На очереди Мелитополь и Бердянск: почему россиян беспокоит потеря села Работино

ВСУ успешно наступает на южном направлении. Одно из недавних достижений – освобождение села Работино.

ВСУ полностью освободили Работино 28 августа. Оккупанты занервничали, потому что потеря Работино открывает ВСУ возможность окружения Токмака и продвижения в Мелитополь, а дальше – в Бердянск.

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От Токмака до Бердянска

Токмак – мощный логистический хаб русской армии. От Работино до Токмака – 20 километров, неподалеку расположен и Мелитополь. Взять город – задача не из легких, ведь оккупанты превратили его в настоящую крепость. Вокруг него они построили фортификационные сооружения и блиндажи.

А вот дальше между Токмаком и Мелитополем россияне "поленились" построить прочные оборонительные сооружения. После Токмака начинается вторая и третья обороны россиян, которые намного слабее первой, поэтому вполне вероятно, что следующей целью украинцев будет именно Мелитополь.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что это разрушает миф о том, что каждая последующая линия российской обороны прочнее предыдущей.

Пока над Токмаком нависла реальная "угроза" окружения. Освобождение Работино позволило расширить фронт с семи до двадцати километров. Продвижение на Токмак широким фронтом исключит возможность использования россиянами полноценного использования своего ресурса.

По словам эксперта, ВСУ должны освободить села Новопрокоповка и Сладкая Балка, а также отобрать у оккупантов последнюю главную высоту, которую они контролируют в этом районе возле села Ильченково. Далее движение к Очеретуватому и выход на трассу 0401 позволит выйти на юго-восток Токмака, а движение справа от Работино предусматривает освобождения села Копани и продвижение на трассу Р37.

ВСУ могут охватить три направления захода на Токмак: север, северо-восток и северо-запад. Город окажется в оперативном окружении. А если говорить о контроле над юго-востоком трассы Р37, это можно считать выходом на Бердянск,

– подчеркнул военный эксперт Александр Коваленко.

Увеличение маневренности и оттягивание российских сил

Спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун заявил в эфире телемарафона, что украинцы продолжают закрепляться в селе Работино, проводят разминирование территории. Кроме того, сегодня наши силы имели успехи на юго-восточном направлении от Работино.

По словам полковника, деоккупация села позволила завести сюда большее количество наших войск – увеличить их маневренность.

Чтобы сдержать украинское наступление, россияне будут вынуждены "отрывать" свои силы с других участков фронта и перебрасывать их на юг.

Впрочем, Штупун считает, что у россиян пока достаточно человеческого ресурса, и в районе Работино не замечено, чтобы оккупанты стягивали войска. Враг перебрасывает только личный состав – потому что ему нужно восполнять потери.

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