Херсон еще ближе

Оккупанты паникуют, что ВСУ начали освобождение города и даже зашли в него, а по некоторым сообщениям – уже освободили и раздолбали колонны бегущих из города оккупантов.

Интересное НАТО впервые в истории может стать "украинским": согласится ли топ-кандидат и что это изменит

Повторюсь, верьте только официальным сообщениям. Если Генштаб ВСУ не сообщал такую информацию, значит, к ней следует относиться, скажем так, настороженно.

Однако отмечу, что Снигиревка уже долгое время находилась в положении оперативного окружения, мягко говоря. Город является важным трамплином как в операции по освобождению Херсона, так и Берислав-Козацкой локации.

Ловушка давит все сильнее

Российские оккупационные войска, осознавая это, упорно удерживали эту локацию, поддерживая ее всем, чем только можно, и в любом состоянии. Например, бросали одновременно как потрепанные подразделения 20-й мотострелковой дивизии 8-й отдельной общевойсковой армии, так и свежие БТГр из состава 38-й МСБр 35-й отдельной общевойсковой армии.

Стоит прочесть Украинцы могут громить любого: как ВСУ устроили ад "элите" российской армии на Донбассе

ВСУ упорно, планомерно и главное терпеливо точили потенциал российских оккупационных войск в снигиревской локации. Россияне там уже довольно длительное время находятся в ловушке и несут регулярные потери.

Так или иначе, а контрнаступление должно начаться на одном из этих направлений. Началось ли оно? Поверьте, не паблики и страницы российских пропагандистов должны быть маркером, а именно Генштаб ВСУ. Остальное – от лукавого.

Актуальное – Жданов предположил, когда может закончиться война между Россией и Украиной: смотрите видео