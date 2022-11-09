Херсон ще ближче

Окупанти панікують, що ЗСУ почали звільнення міста і навіть зайшли до нього, а за деякими повідомленнями – вже звільнили і роздовбали колони окупантів, які втікали з міста.

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Повторюся, вірте лише офіційним повідомленням. Якщо Генштаб ЗСУ не повідомляв таку інформацію, отже, до неї слід ставитися, скажімо, так, насторожено.

Проте зазначу, що Снігурівка вже доволі тривалий час перебувала в становищі оперативного оточення, м'яко кажучи. Саме місто є важливим трампліном як в операції зі звільнення Херсона, так і Берислав-Козацької локації.

Пастка тисне дедалі сильніше

Російські окупаційні війська, усвідомлюючи це, завзято утримували цю локацію, підтримуючи її всім, чим тільки можна, й у будь-якому стані. Наприклад, кидали одночасно як пошарпані підрозділи 20-й мотострілецької дивізії 8-ї окремої загальновійськової армії, і свіжі БТГр зі складу 38-й МСБр 35-й окремої загальновійськової армії.

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ЗСУ завзято, планомірно і головне терпляче точили потенціал російських окупаційних військ у снігурівській локації. Росіяни там вже доволі тривалий час перебувають у пастці та зазнають регулярних втрат.

Так чи інакше, а контрнаступ має розпочатися на одному з цих напрямків. Чи почався він? Повірте, не пабліки і сторінки російських пропагандистів тому мають бути маркером, а саме Генштаб ЗСУ. Решта – від лукавого.

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