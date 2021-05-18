Отставка касалась именно тех сфер, по которым было много вопросов. Такое мнение в эфире высказал политолог Петр Олещук.

Обратите внимание Верховная Рада уволила министров: онлайн-трансляция заседания

Он считает, что отставка Степанова с поста главы Министерства здравоохранения могла быть позже. Но сомнений в том, что она все же будет, ни у кого не было.

Характерно то, что это (увольнение – 24 канал) касается тех отраслей, где у общества накопилось много вопросов. Ответ нашли в формате отставки,

– подчеркнул Олещук.

По его словам, если опросить граждан, то они вряд ли знают, кто такой Петрашко. Несмотря на это, проблемы с экономикой действительно есть. Ряд решений, которые принимало министерство (например, по ограничению надбавки за топливо) вызвали различные трактовки.

Олещук прокомментировал увольнение министров: смотрите видео

"От министра ждали в ситуации кризиса, пандемии какой-то инициативы по решению проблем в экономике. Это не очень хорошо, что министра в этой ситуации никто не знает. Он должен был предлагать какие-то инициативы, как преодолевать накопившиеся проблемы", – отметил Олещук.

"Лайтовая" перезагрузка Кабмина

Отставка министров, как считает эксперт, это "лайтовая" версия перезагрузки Кабмина. В частности в тех конкретных направлениях, где власти необходимо что-то показать в ближайшее время.

Коротко об увольнении министров: что известно