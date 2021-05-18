Отставка касалась именно тех сфер, по которым было много вопросов. Такое мнение в эфире высказал политолог Петр Олещук.
Обратите внимание Верховная Рада уволила министров: онлайн-трансляция заседания
Он считает, что отставка Степанова с поста главы Министерства здравоохранения могла быть позже. Но сомнений в том, что она все же будет, ни у кого не было.
Характерно то, что это (увольнение – 24 канал) касается тех отраслей, где у общества накопилось много вопросов. Ответ нашли в формате отставки,
– подчеркнул Олещук.
По его словам, если опросить граждан, то они вряд ли знают, кто такой Петрашко. Несмотря на это, проблемы с экономикой действительно есть. Ряд решений, которые принимало министерство (например, по ограничению надбавки за топливо) вызвали различные трактовки.
Олещук прокомментировал увольнение министров: смотрите видео
"От министра ждали в ситуации кризиса, пандемии какой-то инициативы по решению проблем в экономике. Это не очень хорошо, что министра в этой ситуации никто не знает. Он должен был предлагать какие-то инициативы, как преодолевать накопившиеся проблемы", – отметил Олещук.
"Лайтовая" перезагрузка Кабмина
Отставка министров, как считает эксперт, это "лайтовая" версия перезагрузки Кабмина. В частности в тех конкретных направлениях, где власти необходимо что-то показать в ближайшее время.
Коротко об увольнении министров: что известно
- В Верховной Раде проголосовали за увольнение Владислава Криклия, который возглавлял Министерство инфраструктуры с августа 2019 года. За такое решение проголосовали 284 нардепа.
- Игоря Петрашко, который был министром экономики, тоже отправили в отставку. Решение поддержали 280 нардепов.
- За отставку Максима Степанова, бывшего главы Минздрава, проголосовало 292 депутата.