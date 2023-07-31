Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал о целях украинского контрнаступления. По его словам, это возвращение стратегически важной территории. В интервью Олегу Панюте замминистра обороны Анна Маляр обьяснила разницу значения "стратегического" в государственном и военном плане, информирует 24 канал.
Смотрите также Военное чудо и феномен, – в Минобороны озвучили, какие потери у Украины во время наступления
Военная стратегия
Когда мы говорим о важных территориях с военной точки зрения, необязательно речь должна идти о конкретных городах или регионах. Это часто определенные позиции, высоты или транспортные завязки.
К примеру, россияне разрушают Марьинку, хотя она им не нужна. Их интересуют высоты, расположенные рядом с этим поселком, отметила Маляр.
И если говорить о планах украинского контрнаступления именно в тактическом ключе, то следует вспомнить, прежде всего, южное направление. Украинцам важно выйти к Азовскому морю.
Государственная стратегия
Впрочем, считает Маляр, неправильно и некорректно пытаться поделить оккупированные регионы на более значимые и те, которые значат меньше.
Для государства стратегически важны все территории Украины, включая Крым. Тут не может быть полумер,
– подчеркнула заместитель министра обороны.
Она сравнила Украину с телом человека. Мол, ее регионы функционируют как единый организм.
Деоккупация территорий
- Заместитель главы Офиса Президента Михаил Подоляк предложил план деоккупации украинских территорий. Он содержит пять пунктов. Среди них – освобождение территорий, уничтожение российской репутации, санкции, отброс армии РФ за территорию Украины.
- В США убеждены, что Украина обязательно освободит все территории, правда, не в ближайшей перспективе. Об этом сказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
- В Китае также неожиданно поддержали возвращение Киевом всех оккупированных Россией территорий. Посол КНР при Европейском Союзе заявил, что Пекин уважает суверитет Украины.