Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал о целях украинского контрнаступления. По его словам, это возвращение стратегически важной территории. В интервью Олегу Панюте замминистра обороны Анна Маляр обьяснила разницу значения "стратегического" в государственном и военном плане, информирует 24 канал.

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Военная стратегия

Когда мы говорим о важных территориях с военной точки зрения, необязательно речь должна идти о конкретных городах или регионах. Это часто определенные позиции, высоты или транспортные завязки.

К примеру, россияне разрушают Марьинку, хотя она им не нужна. Их интересуют высоты, расположенные рядом с этим поселком, отметила Маляр.

И если говорить о планах украинского контрнаступления именно в тактическом ключе, то следует вспомнить, прежде всего, южное направление. Украинцам важно выйти к Азовскому морю.

Государственная стратегия

Впрочем, считает Маляр, неправильно и некорректно пытаться поделить оккупированные регионы на более значимые и те, которые значат меньше.

Для государства стратегически важны все территории Украины, включая Крым. Тут не может быть полумер,

– подчеркнула заместитель министра обороны.

Она сравнила Украину с телом человека. Мол, ее регионы функционируют как единый организм.

Деоккупация территорий