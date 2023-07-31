Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван розповів про мету українського контрнаступу. За його словами, це повернення стратегічно важливої території. В інтерв’ю Олегу Панюті заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила різницю значення "стратегічного" у державному та військовому плані, інформує 24 канал.

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Військова стратегія

Коли ми говоримо про важливі території з військової точки зору, необов’язково має йтися про конкретні міста чи регіони. Це часто певні позиції, висоти чи транспортні зав'язки.

Наприклад, росіяни руйнують Мар’їнку, хоча вона їм не потрібна. Їх цікавлять висоти, розташовані поряд з цим селищем, зазначила Маляр.

І якщо говорити про плани українського контрнаступу саме у тактичному ключі, то слід згадати передусім південний напрямок. Українцям важливо вийти до Азовського моря.

Державна стратегія

Втім, вважає Маляр, неправильно і некоректно намагатися поділити окуповані регіони на ті, які більш значущі, і ті, які менш.

Для держави стратегічно важливими є всі території України, включно з Кримом. Тут не може бути півмір,

– наголосила заступниця міністра оборони.

Вона порівняла Україну з тілом людини. Мовляв, її регіони функціонують як єдиний організм.

Деокупація територій