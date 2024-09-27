Подкопы, голод и казнь солдат: как россияне пытались удержать завод в Волчанске

Накануне бойцы ГУР успешно зачистили и освободили от оккупантов завод в Волчанске. На заблокированном объекте находилось около 80 россиян.

Большинство оккупантов было уничтожено, а около 20 взяты в плен. Об этом рассказал Командир подразделения "Стугна" спецподразделения Тимура ГУР МО Украины с позывным "Линукс" в интервью для издания Liga.net.

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Как россияне оборонялись на заводе в Волчанске

На заблокированном объекте было около 80 российских оккупантов, которые находились под командованием спецназовцев российской военной разведки.

Большинство из них были уничтожены. Еще около двух десятков россиян взяли в плен. У нас есть информация, что были попытки копать подкопы из зданий в месте, где россияне находились, к заводу. Для этого они использовали своих "залетчиков", отказников, а также украинских пленных,

– сообщил "Линукс".

В то же время одной из самых больших проблем во время зачистки 30 зданий завода стали оказались подвалы и бункеры, где россияне укрепили свою оборону.

"Если сравнивать со всей историей нашей войны, вряд ли мы найдем подобные случаи захвата промзоны, объекта такой сложности за такой короткий срок", – отметил разведчик.

Он также рассказал о показаниях оккупантов, которые рассказали в каких условиях им приходилось держать оборону на заводе.

"Командиры заблокированных россиян из состава российского спецподразделения держали дисциплину тотальным страхом, насилием и убийствами. Двух российских солдат командиры застрелили за несколько дней до нашего полного освобождения завода, потому что им показалось, что те "глотнули из бутылки больше воды, чем им было разрешено", – рассказал "Линукс".