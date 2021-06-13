Таран: 7 лет назад России не дали превратить Мариуполь на "черную дыру"

В День освобождения Мариуполя от оккупантов министр обороны Украины Андрей Таран вспомнил события 7-летней давности. Именно 13 июня 2014 года украинские воины выгнали русских захватчиков из города.

Генерал-лейтенант отметил, что в ходе спецоперации защитники Украины отбили Мариуполь у врага, проявили принципиальную готовность отстаивать суверенитет нашего государства и способность ценить жизнь собственных граждан.

Читайте также День освобождения Мариуполя: как город спасли от "русского мира"

Семь лет назад Украина смогла отстоять Мариуполь. Наши защитники не дали превратить развитый город с мощной промышленностью на очередную "черную дыру" оккупированных Россией территорий. В крайне сложной и неопределенной обстановке начального этапа агрессии России против нас, враг действовал коварно и вызывающе. Он прятался в жилых кварталах и был готов проливать кровь жителей города,

– отметил глава Минобороны.

Сегодня Мариуполь живет под мирным небом

Андрей Таран отметил, что сегодня город – живет под мирным небом и процветает под сине-желтыми флагами. По его словам, несколько лет Мариуполь входит в рейтинг городов с самым низким уровнем преступности.

Но война очень близко, совсем рядом линия разграничения. Насколько близко может подойти агрессия России мы наблюдали во время недавнего развертывания подразделений государства-агрессора вдоль границ Украины,

– заметил министр.

Мы изучили и хорошо усвоили тяжелые уроки, – Таран

Он добавил: "Мы, к сожалению, уже были свидетелями, как на линии огня оказались мирные жители Мариуполя 24 января 2015 года в результате обстрела Градами, совершенного вооруженными формированиями России в Мариуполе, жертвами которого стали даже дети. Мы склоняем головы в память погибших защитников Украины и мирных жителей города".

Мы изучили и хорошо усвоили тяжелые уроки. Сегодня войско перевооружается и усиливается наша обороноспособность. Так, на стражу Азово-Черноморского региона, где находится и Мариуполь, уже в этом году становятся комплексы украинских противокорабельных крылатых ракет "Нептун". Разворачивается наш флот и наземные компоненты обороны,

– подытожил Андрей Таран.

Президент Владимир Зеленский поздравил граждан Украины с седьмой годовщиной освобождения Мариуполя от русских захватчиков.

Украинская армия освободила Мариуполь от российских оккупантов: смотрите видео