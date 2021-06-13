Генерал-лейтенант наголосив, що під час спецоперації захисники України відбили Маріуполь у ворога, проявили принципову готовність відстоювати суверенітет нашої держави та здатність цінувати життя власних громадян.

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Сім років тому Україна змогла відстояти Маріуполь. Наші захисники не дали перетворити розвинене місто із потужною промисловістю на чергову "чорну діру" окупованих Росією територій. У вкрай складній та невизначеній обстановці початкового етапу агресії Росії проти нас, ворог діяв підступно та зухвало. Він ховався у жилих кварталах та був готовий проливати кров мешканців міста,

– зазначив глава Міноборони.

Сьогодні Маріуполь живе під мирним небом

Андрій Таран наголосив, що сьогодні місто – живе під мирним небом і процвітає під синьо-жовтими прапорами. За його словами, кілька останніх років Маріуполь входить до рейтингу міст із найнижчим рівнем злочинності.

Але війна дуже близько, зовсім поряд лінія розмежування. Наскільки близько може підступити агресія Росії ми спостерігали під час нещодавнього розгортання підрозділів держави-агресора вздовж кордонів України,

– зауважив міністр.

Ми вивчили і добре засвоїли важкі уроки, – Таран

Він додав: "Ми, на жаль, вже були свідками, як на лінії вогню опинились мирні жителі Маріуполя 24 січня 2015 року внаслідок обстрілу Градами, здійсненого збройними формуваннями Росії у Маріуполі, жертвами якого стали навіть діти. Ми схиляємо голови, вшановуючи пам’ять загиблих оборонців України та мирних мешканців міста".

Ми вивчили і добре засвоїли важкі уроки. Сьогодні військо переозброюється та посилюється наша обороноздатність. Так, на сторожу Азово-Чорноморського регіону, де знаходиться і Маріуполь, уже цього року стають комплекси українських протикорабельних крилатих ракет "Нептун". Розгортається наш флот і наземні компоненти оборони,

– підсумував Андрій Таран.

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