В освобожденной Бородянке нашли запрещенные кассетные снаряды, которые не сдетонировали

Украинские защитники освободили от оккупантов ряд населенных пунктов на Киевщине. Там продолжаются работы по очистке территорий от взрывоопасных предметов.

На местах работает почти сотня пиротехников ГСЧС. Спасатели и волонтеры разгребают завалы домов. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Важно Российская артиллерия обстреляла села в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях

В Бородянке спасители с утра до ночи разгребают то, что оставил после себя "русский мир". Специалисты ГСЧС наладили возможность доставки волонтеров из Киева для помощи городку,

– сообщил Енин.

Под завалами жилых домов до сих пор находят новые жертвы от бомбардировок врагом.

Запрещенное оружие

В Бородянке зафиксировали использование самых опасных и запрещенных видов оружия, которые российские захватчики использовали против мирного населения Украины. Так, ГСЧС удалось обезвредить 3 кассетных снаряда, которые не подверглись детонации.

Важно, что Россия широко использует запрещенное оружие – Украина собрала уже достаточно доказательств этих преступлений. Кроме кассетных бомб, Россия уже использовала вакуумные бомбы и фосфорное оружие. Еще по состоянию на конец марта ООН получила от Украины доказательства по меньшей мере 24 случая использования Россией запрещенного оружия.

Обратите внимание – Бородянка, вероятно, является самым разрушенным городом на Киевщине: смотрите видео