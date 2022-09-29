Защитники, которых обменяли, сами будут решать, продолжать ли службу – Лубинец

Все украинские защитники и защитницы, освобожденные из плена, проходят медицинское восстановление. В дальнейшем они будут сами решать, будут ли продолжать службу.

После лечения военных ждет длительный процесс реабилитации. Только после него защитники будут решать, возвращаться ли на службу. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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В юридическом смысле действующие военнослужащие должны выполнять приказы командования,

– добавил Лубинец.

Государство обеспечивает лечение защитников

Лубинец отметил, что никакого смысла в сборе денег на лечение уволенных военных нет. Все потому, что государство полностью обеспечивает их лечение и даже реабилитацию за границей. Деньги на это есть. Кроме того, сейчас поступает много предложений и за рубеж и внутри страны по реабилитации и протезированию героев. Поэтому у власти есть все наработки, как сделать это лучше.

Мы всегда положительно относимся к инициативам сбора средств на реабилитацию военных, но могу сказать, что от государства все это обеспечено. Государство обеспечивает полное восстановление освобожденных из плена, даже если для этого требуется долгосрочное лечение или реабилитация за границей,

– заверил чиновник.

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Некоторые военные уже вернулись на службу

Офицер Национальной гвардии Украины Максим Жорин рассказал, что некоторые военные после плена уже вернулись к выполнению своих задач. При этом официально они находятся на больничном.

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