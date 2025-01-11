Освобожденный из плена защитник Змеиного сделал предложение любимой: щемящие кадры

Освобожденный из вражеского плена защитник острова Змеиный Николай Будко сделал предложение любимой девушке. Предложение мужчина сделал, находясь в госпитале на реабилитации.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщество "Защитники Змеиного".

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Желанное "Да" после трех лет плена

Николай Будко – пограничник и защитник острова Змеиный. Он почти 3 года провел в российском плену. Его удалось вернуть домой во время обмена, который состоялся 30 января 2024 года.

Сейчас защитник проходит реабилитацию, однако это не помешало его планам сделать предложение своей девушке Инне. Любимая ответила "Да", а щемящие кадры предложения показали в сети.

Пусть в вашей паре никогда не будет грусти и недоразумения, пусть каждый день для вас обоих становится радостной, доброй и незабываемой страницей жизни. Мира вам, достатка и постоянного притяжения друг к другу!

– говорится в заметке к видео.

Освобожденный из плена защитник сделал предложение любимой: смотрите видео

Напомним, что во время обмена пленными 30 декабря 2024 года удалось вернуть 189 украинцев. Среди них – защитники "Азовстали", Мариуполя, Чернобыльской АЭС, острова Змеиного, а также военнослужащие различных подразделений и двое гражданских.