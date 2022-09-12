СБУ нашла в Изюме арсенал боеприпасов: оккупанты не прихватили с собой, когда бежали

Российские оккупанты сбежали из города Изюм Харьковской области. Они забыли захватить с собой целый арсенал боеприпасов.

Теперь боеприпасы используют по назначению украинские военные. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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СБУ обнаружили в Изюме арсенал боеприпасов

Российские захватчики под давлением украинских воинов убегают так, что оставляют после себя целые арсеналы боеприпасов.

Мы знаем, что с ними делать и обязательно используем по назначению против врага. Ждите новых новостей – мы идем дальше! Слава Украине!

– отметили в ведомстве.



СБУ в Изюме / фото Служба безопасности Украины



Арсенал боеприпасов врага / фото Служба безопасности Украины



В Изюме оккупанты забыли свои боеприпасы, когда бежали / фото Служба безопасности Украины



Техника оккупантов / фото Служба безопасности Украины

ВСУ зашли в Изюм и подняли над администрацией украинский флаг

Военные показали видео из освобожденного города. Они с флагами стоят на крыше здания администрации.

Добровольческий батальон "ОДЧ Карпатская Сечь" опубликовал фото освобожденного Изюма. Военные показали, как россияне поступили с украинским городом.

Напомним, что российские войска оцепили Изюм в конце февраля. Они 3 недели держали город в окружении и смогли оккупировать его. Захватчики использовали Изюм в качестве оперативной базы, командного центра и транспортного узла для оккупации восточного Донбасса.

В The New York Times отметили, что весной у украинских военных не было достаточно артиллерии, чтобы вести борьбу за город. Однако помог анонсированный удар на Юге.

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