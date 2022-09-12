Тепер боєприпаси використають за призначенням українські військові. Про це повідомили у Службі безпеки України.

До теми Російські пропагандисти бідкаються, що "Ізюм та Лиман здали", а їхні військові змушені тікати

СБУ знайшли в Ізюмі арсенал боєприпасів

Російські загарбники під тиском українських воїнів тікають так, що залишають після себе цілі арсенали боєприпасів.

Ми знаємо, що з ними робити і обов’язково використаємо за призначенням – проти ворога. Чекайте нових новин – ми йдемо далі! Слава Україні!

– зазначили у відомстві.



СБУ в Ізюмі / фото Служба безпеки України



Арсенал боєприпасів ворога / фото Служба безпеки України



В Ізюмі окупанти забули свої боєприпаси, коли тікали / фото Служба безпеки України



Техніка окупантів / фото Служба безпеки України

ЗСУ зайшли в Ізюм і підняли над адміністрацією український прапор

Військові показали відео зі звільненого міста. Вони з прапорами стоять на даху будівлі адміністрації.

Добровольчий батальйон "ОДЧ Карпатська Січ" опублікував фото звільненого Ізюма. Військові показали, що росіяни зробили з українським містом.

Нагадаємо, що російські війська оточили Ізюм наприкінці лютого. Вони 3 тижні тримали місто в оточенні й змогли окупувати його. Загарбники використовували Ізюм як оперативну базу, командний центр та транспортний вузол для окупації східного Донбасу.

У The New York Times зазначили, що весною українські військові не мали достатньо артилерії, щоб битися за місто. Проте допоміг анонсований удар на Півдні.

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