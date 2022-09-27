Будут расследовать преступления в Изюме: в Украину прибыли французские следователи
Источник:твиттер МИД Франции
В Украину приехали французские следователи. Они помогут расследовать преступления российских захватчиков в освобожденном Изюме в Харьковской области.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Франции. В ведомстве заявили, что их страна стоит рядом с Украиной в борьбе с безнаказанностью.
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В Украину прибыли французские следователи
Так, эксперты Института криминальных исследований Национальной жандармерии прибыли в Украину. Министр иностранных дел Катрин Колонна представила их генеральному прокурору Андрею Костину.
С завтрашнего дня (28 сентября – 24 канал) они будут работать в рамках расследования преступлений в Изюме,
– отметили в МИД.
Преступления в Изюме будут расследовать французские следователи / фото МИД Франции
Изюм после деоккупации: что известно
- Президент Владимир Зеленский показал жуткие кадры из освобожденного Изюма. На месте массового захоронения обнаружили более 400 тел.
- Кстати, сам Зеленский побывал в освобожденном Изюме. Он вручил государственные награды украинским военнослужащим.
- Житель освобожденного города Изюм был в плену, где его били и пытали электрическим током. Он рассказал 24 каналу об издевательствах оккупантов.
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