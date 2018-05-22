Освобожденный политзаключенный об украинских пленных: мы должны бороться здесь за них

Геннадий Афанасьев – один из обвиняемых по делу так называемых "террористов группы Сенцова", – считает, что украинский режиссер решил не ждать у моря погоды, а идти до последнего. Поэтому украинцы не должны сидеть сложа руки.

Об этом он заявил на марше в поддержку украинцев, которые находятся в плену в России, Крыму и на оккупированных территориях.

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"Меня осовободили из российской тюрьмы 2 года назад вместе с еще одним человеком (Юрием Солошенко – "24"). Его уже нет. Старик умер, потому что получил заболевание из-за жестоких пыток и издевательств над ним. Но мы не хотим, чтобы такая судьба постигла каждого, кто там остается. Мужественный Владимир Балух голодает уже более 60 дней в Крыму за украинский флаг, нас с вами. Олег Сенцов тоже решил не ждать у моря погоды и идти до последнего", – отметил Афанасьев.

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Бывший политзаключенный акцентировал, что украинцы должны действовать сообща и бороться за освобождение пленников Кремля уже сейчас.

Сенцов голодает за всех украинцев. Они там борются за нас. А мы должны бороться здесь за них. Брат за брата. Друг за друга,

– сказал активист.

Напомним, Афанасьева арестовали 9 мая 2014-го до того, как сотрудники ФСБ взяли под стражу Сенцова и Кольченко в Симферополе. Их обвинили в подготовке ряда терактов на территории Крыма. Афанасьева жестоко пытали, "выбили" показания против Сенцова и Кольченко и приговорили к семи годам лишения свободы.

Впоследствии он отказался от показаний, данных под давлением. 14 июня 2016-го Афанасьева экстрадировали, обменяв на фигурантов дела о сепаратизме, украинских граждан, Елену Глищинскую и Виталия Диденко.