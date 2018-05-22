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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Звільнений політв'язень про українських полонених: ми маємо боротися тут за них

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Геннадій Афанасьєв
Геннадій Афанасьєв / 24 канал

Геннадій Афанасьєв – один із звинувачених у справі так званих "терористів групи Сенцова" – вважає, що український режисер вирішив не чекати з моря погоди, а йти до останнього. Тому українці мають не сидіти склавши руки.

Про це він наголосив на марші на підтримку українців, які знаходяться у полоні в Росії, Криму та на окупованих територіях.

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"Мене звільнили з російської в'язниці 2 роки тому разом з ще однією людиною (Юрієм Солошенком – "24"). Його вже немає. Старий помер, бо отримав захворювання через жорстокі катування і знущання над ним. Але ми не хочемо, щоб така доля настигла кожного, хто там залишається. Мужній Володимир Балух голодує вже понад 60 днів у Криму за український прапор, за нас з вами. Олег Сенцов теж вирішив не чекати з моря погоди і йти до останнього", – зазначив Афанасьєв.

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Колишній політв'язень закцентував, що українці мають діяти спільно і боротися за звільнення бранців Кремля вже зараз.

Сенцов голодує за всіх українців. Вони там борються за нас. А ми маємо боротися тут за них. Брат за брата. Один за одного,
 – сказав активіст.

Нагадаємо, Афанасьєва заарештували 9 травня 2014-го до того, як співробітники ФСБ взяли під варту Сенцова і Кольченка у Сімферополі. Їх звинуватили у підготовці низки терактів на території Криму. Афанасьєва жорстоко катували, "вибили" свідчення проти Сенцова й Кольченка і засудили до семи років позбавлення волі.
Згодом він відмовився від свідчень, даних під тиском. 14 червня 2016-го Афанасьєва екстрадували, обмінявши на фігурантів справи про сепаратизм, українських громадян, Олену Гліщінську й Віталія Діденка.

Теги: Новини України Україна – Росія Обмін полоненими Українці в полоні РФ
Джерело: 24 канал
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