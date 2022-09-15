Осыпается армейская структура россии, – военный эксперт о привлечении зэков на войну

То, что пригожин прибег к вербовке зэков – это хорошо, ведь это признак того, что осыпается штатная армейская вертикаль россии. Устойчивость управления и качество личного состава очень низкие, но есть и плохая новость.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он также отметил, что все эти "бойцы" будут прибегать к страшному террору и будут запугивать мирное население в оккупации.

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По словам специалиста, если они прибегают к тому, что начинают собирать головорезов, эти воины в плен не будут сдаваться – это однозначно.

Но между тем именно такие оккупанты будут прибегать к злейшим тактикам устрашения – в первую очередь, мирному населению.

– убежден Петр Черник.

Кровожадные россияне не остановятся, но режим путина может упасть

Петр Черник убежден, что скорая победа сейчас очень маловероятна. "Действительно, феномен внезапности может произойти, если обратим внимание на историю, то режим Николая Чаушеску рухнул всего за день", – говорит он.

Это может произойти и с режимом путина, но если уйдем от противоположного: пути есть – есть, его элиты присутствуют – присутствуют, русский народ стоит на высшей точке шизофренического фашизма – стоит,

– добавляет эксперт.

По мнению Черника, следует прислушаться к тому, что они говорят – они кричат, что Украину нужно погрузить в темноту.

Петр Черник военный эксперт Эти личности абсолютно серьезно говорят о том, что нужно уничтожать даже атомные электростанции. Все россияне трезво оценивают, что они военные преступники.

"Если же россияне все понимают, то готовы ли они остановиться. На мой взгляд, нет. Но если все же сдадутся, то, несмотря на этот феномен на Харьковщине, нам нужно крайне серьезно подходить к каждой такой операции и понимать, что выигрышные стратегии не повторяются" , – добавляет эксперт.

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Петр Черник говорит, что следует резко протрезветь и готовиться к тяжелому огневому противоборству зимой. Оперативное окно закрывается буквально через месяц-полтора, добавляет эксперт. С наступлением дождей и холода трудно продвигаться, поэтому линия фронта почти не будет двигаться.