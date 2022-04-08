От +11 на севере до +22 в центре: прогноз погоды на 9 апреля

8 апреля 2022 , 15:47
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в субботу, 9 апреля, будет по-весеннему теплой почти во всех областях. Прохладный воздушный воздух прогнозируют только на севере.

Максимально воздух прогреется в Винницкой области. Там синоптики обещают +20...+22 градусов.

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В других центральных, северных и восточных областях также будет солнечно и тепло. Только в Одессе столбики термометров будут колебаться в пределах +13...+15 градусов.

Свежим и прохладным воздух будет и в Киеве – +12...+14 градусов. Также прогнозируют дождь и днем, и ночью. Южный ветер будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

В каких городах также будет падать дождь

  • Ужгород;
  • Львов;
  • Луцк;
  • Ровно;
  • Тернополь;
  • Ивано-Франковск;
  • Житомир;
  • Киев;
  • Чернигов;
  • Сумы;
  • Винница;
  • Черновцы;
  • Хмельницкий;
  • Черновцы.

В северных областях синоптики обещают лишь +11...+13 градусов. В западных будет несколько теплее –  + 13...+15 градусов. Ветер будет двигаться в северо-западном направлении.

Прогноз погоды в городах Украины 9 апреля

Ужгород – +12...+14

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +11...+13

Ровно – + 13...+15

Житомир – +14...+16

Винница– + 20...+22

Одесса– + 13...+15

Николаев – +19...+21

Херсон– + 19...+21

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +19...+21

Черкассы – +19...+21

Чернигов – + 11...+13

Сумы – +12...+14

Полтава – +18...+20

Днепр – + 19...+21

Запорожье – +18...+20

Донецк – + 17...+19

Луганск – +18...+20

Харьков – +18...+20

Киев – + 12...+14

Прогноз погоды на 9 апреля / Карта Укргидрометцентра

Автор: Софія Мінджоса