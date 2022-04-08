От +11 на севере до +22 в центре: прогноз погоды на 9 апреля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в субботу, 9 апреля, будет по-весеннему теплой почти во всех областях. Прохладный воздушный воздух прогнозируют только на севере.
Максимально воздух прогреется в Винницкой области. Там синоптики обещают +20...+22 градусов.
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В других центральных, северных и восточных областях также будет солнечно и тепло. Только в Одессе столбики термометров будут колебаться в пределах +13...+15 градусов.
Свежим и прохладным воздух будет и в Киеве – +12...+14 градусов. Также прогнозируют дождь и днем, и ночью. Южный ветер будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
В каких городах также будет падать дождь
- Ужгород;
- Львов;
- Луцк;
- Ровно;
- Тернополь;
- Ивано-Франковск;
- Житомир;
- Киев;
- Чернигов;
- Сумы;
- Винница;
- Черновцы;
- Хмельницкий;
- Черновцы.
В северных областях синоптики обещают лишь +11...+13 градусов. В западных будет несколько теплее – + 13...+15 градусов. Ветер будет двигаться в северо-западном направлении.
Прогноз погоды в городах Украины 9 апреля
Ужгород – +12...+14
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +13...+15
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +11...+13
Ровно – + 13...+15
Житомир – +14...+16
Винница– + 20...+22
Одесса– + 13...+15
Николаев – +19...+21
Херсон– + 19...+21
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +19...+21
Черкассы – +19...+21
Чернигов – + 11...+13
Сумы – +12...+14
Полтава – +18...+20
Днепр – + 19...+21
Запорожье – +18...+20
Донецк – + 17...+19
Луганск – +18...+20
Харьков – +18...+20
Киев – + 12...+14
Прогноз погоды на 9 апреля / Карта Укргидрометцентра