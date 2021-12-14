От 14 до 16 лет колонии: в Беларуси осудили еще 5 оппозиционеров
Источник:"Вясна"
Еще пятерых белорусских оппозиционеров осудили по"делу Тихановского". Они получили от 14 до 16 лет лишения свободы.
О приговорах, объявленных белорусским политзаключенным, в сети сообщил правозащитный центр "Вясна".
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Осудили 5 белорусских оппозиционеров
В Гомеле 14 декабря огласили приговор 6 политзаключенным, которым инкриминируют организацию "массовых беспорядков" в Беларуси во время подготовки и проведения выборов президента в 2020 году.
Суд по "делу Тихановского" проходил в закрытом режиме в здании Гомельского СИЗО. Он длился почти 6 месяцев. Генеральная прокуратура Беларуси выдвинула иск к обвиняемым в размере 3,088 миллиона рублей (1,2 миллиона долларов).
Кого и на какой срок осудили
- Николай Статкевич – 14 лет лишения свободы усиленного режима;
- Игорь Лосик – 15 лет лишения свободы усиленного режима;
- Дмитрий Попов – 16 лет лишения свободы усиленного режима;
- Артем Саков – 16 лет лишения свободы усиленного режима;
- Владимир Цыганович – 15 лет лишения свободы усиленного режима.
Напомним, приговор также вынесли и самому Сергею Тихановскому – 18 лет лишения свободы усиленного режима.
С обвиняемых взыскали более 2,5 миллиона рублей
Белорусская генпрокуратура обнародовала в сети видео с заявлением начальника отдела прокуратуры Гомельской области Дениса Микушева. Он отметил, что с обвиняемых "взыскали материальный ущерб" в размере более 2,5 миллиона белорусских рублей (примерно 1 миллион долларов).
Микушев о взыскании денег с обвиняемых: смотрите видео
Дело Тихановского: что известно
- Блогер Сергей Тихановский планировал баллотироваться в президенты Беларуси в 2020 году. Однако за несколько месяцев до голосования его задержали. Мужчину обвинили в нарушении общественного порядка и во вмешательстве в работу избирательных комиссий.
- После этого у главы государства ушла его жена – Светлана Тихановская. Результаты голосования были сфальсифицированными, поэтому оппозиционерка "проиграла" Александру Лукашенко. В Беларуси вспыхнула волна массовых протестов.
- В марте 2021 года Тихановскому предъявили окончательные обвинения сразу по 4 статьям. К предыдущим двум добавили еще организацию массовых беспорядков и разжигание социальной розни.
Кстати, как Тихановская встречалась с Джо Байденом: смотрите видео