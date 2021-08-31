От 27 до 68 тысяч ежемесячно: сколько заработал вице-премьер Федоров за 2 года

Михаил Федоров стал вице-премьером и министром цифровой трансформации в конце августа 2019 года. За это время чиновник получил "на руки" около 946 тысяч гривен зарплаты.

В Кабмине в ответ на запрос 24 канала предоставили информацию о ежемесячной заработной плате Федорова. Данные подали с сентября 2019 года – по август 2021 года.

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Фактически полученная заработная плата

Сентябрь 2019 года – 42 366,13 гривен;

Октябрь 2019 года – 41 055 гривен;

Ноябрь 2019 года – 27 843,35 гривен;

Декабрь 2019 года – 68 333,85 гривен (в том числе премия – 34 тысячи гривен)

Январь 2020 года – 27 713,18 гривен;

Февраль 2020 года – зарплата не начислялась;

Март 2020 года – 32 911,47 гривен;

Апрель 2020 года – 58 390,55 гривен (сюда вошла компенсация за неиспользованный отпуск – более чем 55 тысяч гривен)

Май 2020 года – 39 142,63 гривны. Кроме этого Федоров получил помощь по временной нетрудоспособности за счет Фонда социального страхования – 33 316,28 гривен;

Июнь 2020 года – 38 020,15 гривен;

Июль 2020 года – 38 020,15 гривен;

Август 2020 года – 47 147,07 гривен;

Сентябрь 2020 года – 44 927,05 гривен;

Октябрь 2020 года – 37 391,69 гривен;

Ноябрь 2020 года – 41 587,83 гривны;

Декабрь 2020 года – 41 659,54 гривны;

Январь 2021 года – 41 023,71 гривну;

Февраль 2021 года – 44 299,15 гривен;

Март 2021 года – 41463,20 гривен;

Апрель 2021 года – 38 476,98 гривен;

Май 2021 года – 41 838,09 гривен;

Июнь 2021 года – 44361,28 гривен;

Июль 2021 года – 35 220,95 гривен.

Таким образом, за 2 года работы в правительстве Михаил Федоров заработал. Интересно, что в ответе на запрос 24 канала СБУ обнародовало зарплату своего председателя Ивана Баканова. Он получил за этот же период более 2,5 миллиона в украинской валюте.

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Что известно о работе Федорова в Кабмине