От 4 минут, – Путин нафантазировал, за какое время ракеты НАТО с Украины долетят до Москвы

НАТО остается приоритетом в фантазиях Владимира Путина. На этот раз он представил ракеты Альянса, которые могут долететь до Москвы за считанные минуты.

Вечером 21 февраля Путин выступил с рядом циничных и абсурдных заявлений. Это зрелище транслировали российские пропагандистские СМИ, 24 канал собрал главные тезисы.

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В частности, Путин заявил, что крылатые ракеты "Томагавк" из Украины до российской столицы долетят за меньше, чем 35 минут. Тем временем баллистические ракеты, запущенные из Харькова, справятся за 7 – 8 минут. Гиперзвуковые ударные средства "накроют" столицу страны-агрессора за 4 – 5 минут.

Основной противник НАТО – Россия, плацдармом для удара будет Украина,

– цинично заявил Путин.

В конце концов, глава Кремля запутался в собственных бессмыслицах. Сначала он заявил, что идеи членства Украины в НАТО в Альянсе относятся скептически. А потом испугался, что "вступление Украины в НАТО – это прямая угроза безопасности России".

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