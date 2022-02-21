От 4 минут, – Путин нафантазировал, за какое время ракеты НАТО с Украины долетят до Москвы
НАТО остается приоритетом в фантазиях Владимира Путина. На этот раз он представил ракеты Альянса, которые могут долететь до Москвы за считанные минуты.
Вечером 21 февраля Путин выступил с рядом циничных и абсурдных заявлений. Это зрелище транслировали российские пропагандистские СМИ, 24 канал собрал главные тезисы.
Заметьте Путин объявил о "признании" независимости боевиков Донбасса
В частности, Путин заявил, что крылатые ракеты "Томагавк" из Украины до российской столицы долетят за меньше, чем 35 минут. Тем временем баллистические ракеты, запущенные из Харькова, справятся за 7 – 8 минут. Гиперзвуковые ударные средства "накроют" столицу страны-агрессора за 4 – 5 минут.
Основной противник НАТО – Россия, плацдармом для удара будет Украина,
– цинично заявил Путин.
В конце концов, глава Кремля запутался в собственных бессмыслицах. Сначала он заявил, что идеи членства Украины в НАТО в Альянсе относятся скептически. А потом испугался, что "вступление Украины в НАТО – это прямая угроза безопасности России".
Действия России на оккупированных территориях
- Между тем Россия, которая так показательно "боится" НАТО и ракет, продолжает террор на оккупированном Донбассе.
- В частности, российские наемники цинично обстреляли детский сад и лицей.
- Боевики регулярно нарушают режим тишины и палят из оружия, запрещенного минскими договоренностями. Оккупанты обстреливают позиции ВСУ и убивают украинских героев, которые защищают родную землю.
- Кроме того, Россия депортирует гражданских людей с оккупированных территорий.