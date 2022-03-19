До последнего помогали людям: от агрессии России уже погиб 21 спасатель
Источник:Телеканал Рада
С начала открытого вторжения российских войск погиб уже 21 спасатель. Каждый из них до последней минуты жизни делал все для помощи и спасения украинцев.
Число погибших героев экстренной службы 19 марта озвучил пресс-секретарь ГСЧС Александр Хорунжий. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Общественный вещатель.
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ГСЧС всегда помнит о своих героях
Пресс-офицер рассказал, что также есть раненые спасатели. Однако сколько пожарных пострадали – не уточнил.
Всех раненых и родных погибших мы не оставляем. Они получают помощь и от ГСЧС, и общую от государства,
– акцентировал Хорунжий.
Также он рассказал об увеличении нагрузки на службу. В настоящее время ГСЧС должна заниматься не только спасением пострадавших в результате боевых действий. Также люди начали активно выжигать траву на полях.
Чиновник призвал этого не делать, ведь такая опрометчивость не только убивает животных и загрязняет воздух, но и представляет значительную опасность. Чтобы не допустить лесных пожаров, пожарные вынуждены работать практически на 2 фронта.
Заметьте – Мы спасаем, а нас убивают! – видео от ГСЧС