От архитектуры безопасности остались обломки, – выступление Зеленского перед парламентом Эстонии

Президент Владимир Зеленский выступил перед парламентом Эстонии 13 апреля. Глава государства подчеркнул: та система безопасности, которая существовала ранее, не сработала, ведь международные организации не способны остановить вторжение России.

Зеленский отметил, что ни ООН, ни ОБСЕ не способны остановить Россию, сообщает 24 канал. Хотя именно для этого эти организации и создавались.

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Ни одна организация не дает уверенности, что защита будет реальной

От глобальной архитектуры безопасности сейчас разве что остались обломки, такие же руины, как и от украинских городов, разбомбленные российскими ракетами и авиацией,

– сказал президент Украины.

По мнению Зеленского, ни одна организация не дает сейчас уверенности, что она дает гарантии защиты от масштабного нападения России. Это впервые за много лет поднимают вопрос угрозы применения химического и ядерного оружия. Российские пропагандисты, руководствуясь темниками, обсуждают возможность захватить все соседние страны.

Пропагандисты приучают российскую аудиторию к войне

Они приучают российскую аудиторию к тому, что война против соседей, – это якобы норма,

– добавил Зеленский.

Президент рассказал о полмиллиона депортированных в Россию украинцев, которых перевозят в отдаленные регионы. Против Украины применяют все виды авиабомб, среди которых – фосфорные, запрещенные международным правом. Это очевидный террор против мирного населения, сказал Зеленский.

Россия блокирует попытки вернуть мир в Европу

Россия пользуется своими привилегиями в международных структурах, оккупированным ею местом постоянного члена Совбеза ООН, чтобы блокировать все попытки принести мир в Европу,

– сообщил президент.

Российское руководство, говорит Зеленский, не верит, что их можно привлечь к ответственности. В Москве рассчитывают на раскол европейцев и то, что они предпочтут торговлю над выживанием украинского народа.

Зеленский поблагодарил Эстонию за отказ от российских энергоносителей, поддержку в санкционной политике и прием переселенцев из Украины.

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Надо сделать значительно больше, – президент

Всем нам нужно сделать гораздо больше, чтобы остановить погружение континента в то зло, которое континент видел в 1940-х годах. Не должны повториться черные страницы истории,

– добавил глава государства.

Зеленский призвал на уровне Евросоюза найти инструменты, чтобы остановить войну и вернуть украинцев домой. ЕС должен использовать свою силу, Россия не должна получать никаких денег. Единственный на сегодня инструмент принуждения Москвы к миру – это санкции.

Надо блокировать все российские банки

Зеленский призвал в новом санкционном пакете блокировать все российские банки. Требуется эмбарго на импорт российской нефти. Глава государства пригласил Эстонию присоединиться к расследованию военных преступлений России в Украине.

Президент отметил, что присоединение Украины к ЕС – это не об экономике. Это вопрос сохранения безопасности, свободы и демократии. Именно поэтому Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС и надо думать о послевоенном восстановлении.

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