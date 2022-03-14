От бомбового налета в Чернигове разрушена одна из насосных станций по подаче воды: есть погибшие
14 марта 2022 , 13:17Читати новину українською
Источник:"Укрводоканалекологія"
14 марта в Чернигове от бомбового налета была разрушена одна из насосных станций по подаче воды на город.
Четверо человек в результате этого бомбового налета погибли. Это охранник, работник и два члена его семьи.
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Информацию подтвердил директор "Черниговводоканала" Сергей Малявко.
Несмотря на потери, "Черниговводоканал" делает все возможное, чтобы полноценно восстановить подачу воды.
Российские оккупанты сегодня ночью, 14 марта, нанесли удар по Чернигову. Враг использовал авиацию.