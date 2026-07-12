Об этом сообщили в NBC News.

Что известно о смерти сенатора Грэма?

По информации журналистов, вечером 11 июля к дому Грема на Капитолийском холме прибыли экстренные службы после поступления сообщения о остановке сердца.

На месте работали медики, полицейские и спасатели, а очевидцы зафиксировали, как человека на носилках доставили в автомобиль скорой помощи.

Что известно о смерти сенатора Грема?

По информации офиса сенатора, Грэм скончался вечером 11 июля. Причиной стала "кратковременная и внезапная болезнь".

Семья сенатора Грема благодарна за молитвы в это время и просит уважать ее право на частную жизнь в этот чрезвычайно тяжелый период,

– заявили в офисе.

На момент смерти Линдси Грэм возглавлял бюджетный комитет Сената США. Кроме того, он намеревался вновь баллотироваться в верхнюю палату Конгресса на выборах, которые состоятся в ноябре.

В издании подчеркнули, что политик был одним из самых влиятельных республиканцев в Сенате. Он часто высказывался по вопросам национальной безопасности, обороны и внешней политики США.

Также Грэм продвигал санкции против России. В Украине он награжден орденом князя Ярослава Мудрого II степени и орденом князя Ярослава Мудрого III степени.

10 июля сенатор побывал в Украине и встретился с президентом Зеленским. Грэм посетил производство украинских беспилотников SkyFall. Это был десятый визит сенатора в Украину.