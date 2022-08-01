Байден может решить результат российско-украинской войны одним словом, – Пионтковский

Предоставление Украине дальнобойных ракет для систем HIMARS, что бьют на расстояние до 300 километров – это самый горячий вопрос, который обсуждается в администрации США. Более того, он может быть решающим в войне россии против Украины.

HIMARS и дальнобойные ракеты могут решить исход войны

Об этом эксклюзивно 24 каналу рассказал российский публицист, оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его мнению, еще никогда результат столь важной для всего человечества войны не зависел от столь простого вопроса – предоставить 15 HIMARS или, например, 50.

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В руках США есть средство, которое может решить исход войны – только одно слово американского президента. Мы видим, какая острая борьба за это слово и исход этой войны ведется между Блинкеном и Остином с одной стороны и Салливаном с другой.

– считает Пионтковский.

Он считает, что "маховик" разворачивается все-таки в пользу Украины и предоставление ему необходимого оружия, но это происходит слишком медленно.

путин боится контрнаступления ВСУ на Юге Украины

Публицист отметил, что в последние дни россия существенно изменила свою тактику. Он считает, что оккупанты осознали угрозу на Юге, и сейчас называют главной целью не захват Славянска, а защита Херсона.

"То есть место решающего боя определилось. Все будет решаться в ближайшее время", – сказал оппозиционер.

Он добавил, что в такой момент каждая сторона противостояния должна бросать все возможные ресурсы. По его мнению, это понимают и в Пентагоне.

Кроме того, остроту ситуации уже хорошо осознают и в москве. Там пытаются сделать все, чтобы избежать этого решающего сражения за Херсон и срочно навязать прекращение огня и перемирия на Юге. Именно это хотели сделать во время "зерновых переговоров" в Стамбуле, пытаясь внести в пакет договоренностей пункт о прекращении огня, то есть контрнаступления, в районе Херсона. Якобы это нужно для обеспечения функционирования соглашения.

Конечно, россиянам это не удалось, но они не успокоились. Публицист считает, что путин мог предложить президенту Турции Эрдогану соглашение – предоставить ему свободу действий в Сирии в обмен на то, что он уговорит украинскую сторону согласиться на перемирие. российский диктатор мог предложить и другие условия в обмен на это, что показывает, насколько сильно он боится украинского контрнаступления.

Но у него тоже ничего не получится. путин снова демонстрирует свое полное непонимание психологии украинского народа и власти,

– считает Пионтковский.

Эксклюзивный стрим с Андреем Пионтковским на 24 канале: смотрите видео

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