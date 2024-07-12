"Украина неотвратимо станет членом НАТО": от чего зависят сроки

На саммите НАТО декларировали неотвратимое вступление Украины в Альянс. Хоть и нет конкретизации и временных рамок, есть несколько факторов вступления.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что неотвратимость уже является сигналом Владимиру Путину. Это свидетельствует о неоспоримости этого решения.

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От чего зависят сроки вступления Украины в НАТО

По словам Фесенко, в политике вообще нет ничего абсолютного и гарантированного. История знает примеры, когда страны подписывали соглашение о взаимной безопасности и обороне, а потом не выполняли своих обещаний.

Сроки вступления Украины в НАТО зависит от нескольких факторов:

как и когда закончится война с Россией;

какой будет ситуация в Украине и НАТО.

Политолог рассказал, что сейчас присутствует определенная обеспокоенность из-за того, что следующим президентом США может стать Дональд Трамп. Европа опасается, что он может снизить внимание к НАТО и уменьшить уровень обязанности, ответственности США в рамках Альянса.

Именно этим обусловлено решение о том, чтобы передать контроль над логистикой поставок оружия и боеприпасов из "Рамштайна" в НАТО,

– отметил Фесенко.

Формула неотвратимости, по словам политолога, является важным сигналом Москве. Это означает, что тема членства Украины в НАТО не будет предметом торгов во время будущих переговоров об окончании войны.