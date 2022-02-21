От фейка к фейку, – Ткаченко прокомментировал Совбез у Путина

21 февраля 2022 , 18:51
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Источник:

телеграм Tkachenko.UA

Александр Ткаченко отметил, что Россия продолжает придумывать и извращать информацию. От фейка к фейку у нее получается это все более эпично.

Министр культуры и информационной политики Ткаченко подчеркнул, что выступления Владимира Путина и других "рупоров" Кремля на срочном заседании Совбеза – переполнены пропагандистскими нарративами.

Заметьте Казак на Совбезе у Путина спросил, пора ли присоединять Донбасс

 

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Автор: Мар'яна Бекало