От фейка к фейку, – Ткаченко прокомментировал Совбез у Путина
21 февраля 2022 , 18:51Читати новину українською
Источник:телеграм Tkachenko.UA
Александр Ткаченко отметил, что Россия продолжает придумывать и извращать информацию. От фейка к фейку у нее получается это все более эпично.
Министр культуры и информационной политики Ткаченко подчеркнул, что выступления Владимира Путина и других "рупоров" Кремля на срочном заседании Совбеза – переполнены пропагандистскими нарративами.
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