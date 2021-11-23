Как от Франковска до Афин: Укрзализныця запускает поезд с самым длинным в стране маршрутом

Укрзализныця вскоре запустит поезд с самым длинным в нашем государстве маршрутом Мариуполь – Рахов. Пассажиры смогут преодолевать 1 806 километров, охватывая 12 областей.

Поезд №5/6 Мариуполь – Рахов, который является рекордсменом по протяженности маршрута, запускают с 12 декабря, однако в системе бронирования билеты доступны со следующего дня, 13 декабря.

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Это самый длинный маршрут Укрзализныци: его общая длина – 1 806 километров. Это столько же, как между Ивано-Франковском и Афинами, столицей Греции,

– пишут железнодорожники.

Он проходит через Запорожье, Днепр, Белую Церковь, Львов, Ивано-Франковск, объединяет восток и запад. А это значит, что до Закарпатья могут добраться пассажиры из разных уголков Украины.

Маршрут на высоте – конечная остановка расположена в самом высокогорном городе Украины.

Остановки поезда на станциях

Укрзализныця для удобства пассажиров организовала остановки поезда на станциях, с которых начинаются маршруты к туристическим магнитам Украины. А именно:

Яремче и Татаров – ближайшие станции к комплексу "Буковель";

Ворохта – локация, где расположены сразу два узнаваемых виадука Украины;

Ясиня – ближайший населенный пункт к высокогорному лыжному курорту "Драгобрат";

Квасы – место старта пешеходных путешествий по карпатскому массиву Горганы, отсюда можно начинать маршруты к горным вершинам Говерла и Петрос;

Рахов, где перепад высот между улицами достигает нескольких сотен метров.

Отправка в первый рейс 13 декабря в 8:08. Стоимость билетов в плацкартном вагоне составляет 417 гривен, в купейном – 1 137 гривен, а в вагоне класса "люкс" – 2824 гривен. Время в пути – 27,5 часа.

В Украине запускают поезд с самым длинным маршрутом / Фото Укрзализныци