Как от Франковска до Афин: Укрзализныця запускает поезд с самым длинным в стране маршрутом
Источник:24 канал
Укрзализныця вскоре запустит поезд с самым длинным в нашем государстве маршрутом Мариуполь – Рахов. Пассажиры смогут преодолевать 1 806 километров, охватывая 12 областей.
Поезд №5/6 Мариуполь – Рахов, который является рекордсменом по протяженности маршрута, запускают с 12 декабря, однако в системе бронирования билеты доступны со следующего дня, 13 декабря.
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Это самый длинный маршрут Укрзализныци: его общая длина – 1 806 километров. Это столько же, как между Ивано-Франковском и Афинами, столицей Греции,
– пишут железнодорожники.
Он проходит через Запорожье, Днепр, Белую Церковь, Львов, Ивано-Франковск, объединяет восток и запад. А это значит, что до Закарпатья могут добраться пассажиры из разных уголков Украины.
Маршрут на высоте – конечная остановка расположена в самом высокогорном городе Украины.
Остановки поезда на станциях
Укрзализныця для удобства пассажиров организовала остановки поезда на станциях, с которых начинаются маршруты к туристическим магнитам Украины. А именно:
- Яремче и Татаров – ближайшие станции к комплексу "Буковель";
- Ворохта – локация, где расположены сразу два узнаваемых виадука Украины;
- Ясиня – ближайший населенный пункт к высокогорному лыжному курорту "Драгобрат";
- Квасы – место старта пешеходных путешествий по карпатскому массиву Горганы, отсюда можно начинать маршруты к горным вершинам Говерла и Петрос;
- Рахов, где перепад высот между улицами достигает нескольких сотен метров.