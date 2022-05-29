От Геббельса до Симоньян: что объединяет всех пропагандонов

Все пригревшиеся при диктаторах пропагандоны похожи, как горошины. Все одинаково гримасничают. У них схожая лексика, пластика, ужимки.

И их всех объединяет уверенность, что они "навсегда".

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"Навсегда"

И их всех объединяет уверенность, что они "навсегда".

Это "навсегда" твердила Гала аль-Мисрати, любимица Каддафи. Её "навсегда" закончилось вырыванием ей языка и повешением в тюрьме Митига.

В лексиконе Штрайхера и Гёббельса выражение fur alle Zeiten ( навеки, вечно, навсегда) повторялось постоянно.

Маммаду, руливший пропагандой у Бокассы тоже любил это словечко, но после свержения диктатора был заживо скормлен юным крокодилятам, которые своими маленькими челюстишками, почти сутки общипывали с пропагандиста его плоть, превращая Маммаду в орущий скелет.

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