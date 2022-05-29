Їх усіх поєднує впевненість, що вони "назавжди".

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"Назавжди"

Це "назавжди" твердила Гала аль-Місраті, улюблениця Каддафі. Її "назавжди" закінчилося вириванням їй мови та повішенням у в'язниці Мітіга.

У лексиконі Штрайхера та Геббельса вираз fur alle Zeiten (навіки, завжди, назавжди) повторювався постійно.

Маммаду, що керував пропагандою Бокаси, теж любив це слівце, але після повалення диктатора був живцем згодований юним крокодиленяткам, які своїми маленькими щелепами майже добу общипували з пропагандиста його тіло, перетворюючи Маммаду на скелет.

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