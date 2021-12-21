От графика отстают 5 поездов Укрзализныци: на каких направлениях ждать задержек

Укрзализныця предупреждает о задержке 5 поездов. Причиной стало то, что загорелся локомотив грузового поезда, а также произошло ДТП.

В то же время перевозчик уверяет, что непогода не повлияла на движение поездов. Работники ликвидируют последствия инцидента на перегоне Бурштын – Букачевцы, пострадавших нет.

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Какие именно поезда задерживаются

На 2 часа 45 минут отстает от графика поезд №96 Киев – Рахов. На более чем полтора часа задерживается поезд №125 Рахов – Николаев, №15 Харьков – Рахов и №7/8 Киев – Черновцы.

Также на 40 минут задерживается поезд № 701 Черновцы – Львов.

Авария, которая произошла в ночь с 20 на 21 декабря на переезде возле Ивано-Франковска, также повлияла на движение поездов. Водитель авто не справился с управлением и столкнулся с переездным ограждением. Он и еще трое пассажиров травмированы, они находятся в больнице.

Дополнительные рейсы на новогодние праздники

Во время новогодних праздников украинцы традиционно больше путешествуют в пределах страны. Поэтому Укрзализныця назначила ряд дополнительных поездов, в частности – в "лыжных" направлениях. Добавили 9 новых поездов.

Впоследствии компания добавила еще 6 поездов. Среди них – из столицы в Херсон, Одессу и Львов.

В то же время недавно в Укрзализныце разгорелся новый скандал. В один из плацкартных вагонов продали больше билетов, чем в нем есть мест.

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