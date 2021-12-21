Водночас перевізник запевняє, що негода не вплинула на рух потягів. Працівники ліквідовують наслідки інциденту на перегоні Бурштин – Букачівці, постраждалих немає.

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Які саме поїзди затримуються

На 2 години 45 хвилин відстає від графіку поїзд №96 Київ – Рахів.На більш ніж півтори години затримується поїзд №125 Рахів – Миколаїв, №15 Харків – Рахів та №7/8 Київ – Чернівці.

Також на 40 хвилин затримується поїзд № 701 Чернівці – Львів.

Аварія, яка сталася в ніч з 20 на 21 грудня на переїзді біля Івано-Франківська, також вплинула на рух поїздів. Водій авто не впорався з керуванням та зіткнувся з переїзним огородженням. Він і ще троє пасажирів травмовані, вони перебувають у лікарні.

Додаткові рейси на новорічні свята

Під час новорічних свят українці традиційно більше подорожують в межах країни. Тому Укрзалізниця призначила низку додаткових поїздів, зокрема – у "лижних" напрямках. Додали 9 нових потягів.

Згодом компанія додала ще 6 поїздів. Серед них – зі столиці на Херсон, Одесу та Львів.

Водночас нещодавно в Укрзалізниці розгорівся новий скандал. В один з плацкартних вагонів продали більше квитків, ніж в ньому є місць.

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