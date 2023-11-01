Дискредитируют и провоцируют: мошенники от имени Залужного пишут известным людям

Валерий Залужный сообщил, что от его имени известным людям поступают сообщения. Он призвал каждого, кто получил сообщение, не верить его содержанию.

1 ноября Валерий Залужный сообщил, что кто-то, используя его имя, посылает личные сообщения определенным известным людям с "просьбами и предложениями дискредитирующего и провокационного характера".

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Залужного пытаются дискредитировать

Залужный обратился с просьбой соблюдать информационную гигиену и не верить сообщениям, поступающим от его имени. Однако он не уточнил, что именно было в этих сообщениях.

Прошу каждого, кто получит нечто подобное, не доверять содержанию сообщения,

– сказал Главнокомандующий ВСУ.

Он подчеркнул, что аккаунт Zaluzhniy_ua в телеграмме ему не принадлежит, как и какие-либо другие учетные записи под именем "Валерий Залужный". Все они – фейковые.

Валерий Залужный предоставил ссылку на свои каналы:

Это может быть методом ИПСО врага

Если вы заметили вражеский фейк, подозрительные страницы, смс- и email-рассылки, новости с манипулятивными заголовками, сообщите об этом чат-бот Центра стратегических коммуникаций

В InformNapalm отметили, что врагами Украины проводится целенаправленная информационно-психологическая операция, и фейковые сообщения, направленные на провокацию определенных лиц – являются элементом этой сложной операции.

По их мнению, не исключено, что вышедшая недавно статья в TIME, вызвавшая значительный резонанс в обществе, также является элементом единой ИПСО, главными бенефициарами которой являются российские спецслужбы. Она ведь синхронизирована по времени с этими сообщениями.