От инвестиций в Россию отказался старейший банк США

Bank of New York Mellon, который является старейшим банком США, больше не будет инвестировать в российские ценные бумаги. В то же время кредитная организация пожертвовала 1 миллион долларов на гуманитарную помощь украинским беженцам.

В банке отметили, что едины перед трагическими событиями, которые происходят в Украине из-за нападения России.

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Кроме этого, в BNY Mellon указали, что отказ от инвестиций в российские ценные бумаги приведет к:

одноразовому сокращению выручки примерно на 100 миллионов долларов в первом квартале;

повлияет на годовой доход банка примерно на 80 – 100 миллионов долларов в будущем.

Тем не менее, там уточнили, что продолжат работать с многонациональными клиентами, которые зависят от услуг финансового учреждения по хранению и учету для управления рисками.

Напомним, что американский Citigroup свернет работу по нескольким направлениям и не будет привлекать новых клиентов. В банке заявили, что имеют наибольшие риски в России среди финансовых учреждений США.